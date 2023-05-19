ВСУ за сутки 44 раза обстреляли населённые пункты ДНР, один человек погиб
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что под огнём ВСУ оказались районы семи населённых пунктов республики.
«Поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Центрально-Городском районе города Горловки», — говорится в сводке.
Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил о гибели жителя города при обстреле со стороны ВСУ.
Также сообщалось, что украинская армия ведёт обстрел Васильевки Запорожской области.