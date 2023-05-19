ВСУ за сутки 44 раза обстреляли населённые пункты ДНР, один человек погиб

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 44 раза обстреляли населённые пункты ДНР, в результате ударов один житель погиб.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что под огнём ВСУ оказались районы семи населённых пунктов республики.

«Поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Центрально-Городском районе города Горловки», — говорится в сводке.

Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил о гибели жителя города при обстреле со стороны ВСУ.

Также сообщалось, что украинская армия ведёт обстрел Васильевки Запорожской области.