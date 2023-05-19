Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВСУ за сутки 44 раза обстреляли населённые пункты ДНР, один человек погиб

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 44 раза обстреляли населённые пункты ДНР, в результате ударов один житель погиб.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

Отмечается, что под огнём ВСУ оказались районы семи населённых пунктов республики.

«Поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Центрально-Городском районе города Горловки», — говорится в сводке.

Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица. 

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил о гибели жителя города при обстреле со стороны ВСУ.

Также сообщалось, что украинская армия ведёт обстрел Васильевки Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить