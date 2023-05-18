Бывшего главу Верховного суда Украины арестовали по обвинению во взятке

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал бывшего председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева по обвинению во взятке в $2,7 млн.

Отмечается, что ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины удовлетворено частично.

«Применить к подозреваемому Князеву Всеволоду меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что мужчину арестовали до 14 июля текущего года.

Ранее о задержании Князева сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.