Бывшего главу Верховного суда Украины арестовали по обвинению во взятке
Отмечается, что ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины удовлетворено частично.
«Применить к подозреваемому Князеву Всеволоду меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что мужчину арестовали до 14 июля текущего года.
Ранее о задержании Князева сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.