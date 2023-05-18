Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

«Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области.

Ранее стало известно, что здания нескольких промышленных предприятий в Одессе получили повреждения.

Также стало известно, что в Кировоградской области Украины произошёл пожар.