Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры
- AFP
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«Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населённых пунктов», — говорится в сообщении.
В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области.
Ранее стало известно, что здания нескольких промышленных предприятий в Одессе получили повреждения.
Также стало известно, что в Кировоградской области Украины произошёл пожар.