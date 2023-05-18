ВС России уничтожили миномётный расчёт и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
«Вчера артиллерийским огнем в районе н. п. Николаевка уничтожен 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему», — цитирует его ТАСС.
Также в районе Понятовки была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили три принадлежащих украинской армии дрона «Фурия», миномётный расчёт и склад с боеприпасами на Купянском направлении.