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РИА Новости: ВСУ ведут обстрел Запорожской области, два человека ранены

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Украинские войска начали обстрел двух населённых пунктов в Запорожской области, двое мирных жителей получили тяжёлые ранения.
РИА Новости: ВСУ ведут обстрел Запорожской области, два человека ранены
  • AP
  • © Libkos

«Со стороны ВСУ идёт обстрел населённых пунктов Басань и Аванте. На данный момент известно, что разрушен жилой дом, два мирных жителя в тяжёлом состоянии доставлены в больницу», — заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее стало известно, что подразделения украинской армии нанесли удар с применением реактивных систем залпового огня по посёлку Благодатное в ДНР, выпустив десять снарядов.

Также сообщалось о гибели трёх человек в результате обстрелов ВСУ Донецка.

Также поступала информация о ранении двух человек при обстреле ВСУ Пологовского района Запорожской области.

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