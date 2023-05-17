РИА Новости: ВСУ ведут обстрел Запорожской области, два человека ранены
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«Со стороны ВСУ идёт обстрел населённых пунктов Басань и Аванте. На данный момент известно, что разрушен жилой дом, два мирных жителя в тяжёлом состоянии доставлены в больницу», — заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее стало известно, что подразделения украинской армии нанесли удар с применением реактивных систем залпового огня по посёлку Благодатное в ДНР, выпустив десять снарядов.
Также сообщалось о гибели трёх человек в результате обстрелов ВСУ Донецка.
Также поступала информация о ранении двух человек при обстреле ВСУ Пологовского района Запорожской области.