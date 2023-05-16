Замглавы Минэнерго Колесник сообщил, что у Украины критически мало запасов топлива
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По его словам, если прекратятся поставки нефти и нефтепродуктов на Украину, то собственной добычи и имеющихся запасов хватит на «не более 10—30 дней».
«Этого критически мало», — цитирует его РИА Новости.
Колесник назвал формирование запасов нефтепродуктов важным элементом энергонезависимости страны.
Ранее директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что проблемы с подачей электроэнергии могут возникнуть на Украине будущей зимой из-за дефицита импорта.