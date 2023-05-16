Замглавы Минэнерго Колесник сообщил, что у Украины критически мало запасов топлива

Замглавы украинского Министерства энергетики Николай Колесник сообщил, что у Украины осталось критически мало запасов топлива.

По его словам, если прекратятся поставки нефти и нефтепродуктов на Украину, то собственной добычи и имеющихся запасов хватит на «не более 10—30 дней».

«Этого критически мало», — цитирует его РИА Новости.

Колесник назвал формирование запасов нефтепродуктов важным элементом энергонезависимости страны.

Ранее директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что проблемы с подачей электроэнергии могут возникнуть на Украине будущей зимой из-за дефицита импорта.