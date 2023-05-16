Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Донецку.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили по Петровскому району города пять снарядов калибра 155 мм.

Ранее здание поселковой администрации в Никитовском районе Горловки было повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ.