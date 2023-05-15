Почти 90 горняков остаются под землёй в двух обесточенных после обстрела шахтах в Донецке
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В Минугля подчеркнули, что после обстрела произошло обесточивание нескольких высоковольтных подстанций города.
«Обесточены два угледобывающих предприятия… По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находились 86 человек: 84 горняка на шахте имени А.Ф. Засядько, два — на шахте имени М. Горького», — отмечается в заявлении в Telegram.
Ранее стало известно, что посёлок шахты имени Гагарина в ДНР частично обесточен по причине обстрелов со стороны ВСУ, заявил мэр Горловки Иван Приходько.