В «Укрэнерго» сообщили о повреждении двух магистральных линий на Украине

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в результате взрывов повреждены две магистральные линии на юго-западе и востоке Украины.

«Вчера в результате массированной атаки повреждения получила одна из магистральных линий электропередачи в юго-западной части Украины», — говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов была повреждена одна из магистральных линий на востоке Украины.

Специалисты начали ремонтные работы.

Ранее в Хмельницкой областной военной администрации сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

13 мая компания «Украинская железная дорога» сообщила о задержке не менее пяти рейсов в стране, а также об изменении графика ряда поездов.