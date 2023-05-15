В «Укрэнерго» сообщили о повреждении двух магистральных линий на Украине
- РИА Новости
«Вчера в результате массированной атаки повреждения получила одна из магистральных линий электропередачи в юго-западной части Украины», — говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов была повреждена одна из магистральных линий на востоке Украины.
Специалисты начали ремонтные работы.
Ранее в Хмельницкой областной военной администрации сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.
13 мая компания «Украинская железная дорога» сообщила о задержке не менее пяти рейсов в стране, а также об изменении графика ряда поездов.