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Рогов сообщил об авиаударе по позициям украинских войск в Запорожской области

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Авиаудар по позициям украинских войск нанесли в Запорожской области.
Рогов сообщил об авиаударе по позициям украинских войск в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Авиация отработала планирующими бомбами по позициям противника в районе города Гуляйполе», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что зафиксированы попадания по местам дислокации боевиков ВСУ и складам с оружием и боеприпасами.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации украинских войск в Запорожской области.

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