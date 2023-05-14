Рогов сообщил об авиаударе по позициям украинских войск в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Авиация отработала планирующими бомбами по позициям противника в районе города Гуляйполе», — цитирует его РИА Новости.
Рогов рассказал, что зафиксированы попадания по местам дислокации боевиков ВСУ и складам с оружием и боеприпасами.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации украинских войск в Запорожской области.