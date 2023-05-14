Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до трёх
Число раненых мирных жителей Горловки в результате обстрелов города со стороны ВСУ возросло до трёх.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«У нас уже трое раненых мирных жителей», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
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