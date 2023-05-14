Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до трёх

Число раненых мирных жителей Горловки в результате обстрелов города со стороны ВСУ возросло до трёх.

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«У нас уже трое раненых мирных жителей», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.