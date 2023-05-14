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Воздушная тревога объявлена на юге, востоке и в центральной части Украины

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Воздушная тревога повторно объявлена в ночь на воскресенье, 14 мая, в центральных, восточных и южных областях Украины, в том числе в Киеве.

Информация об этом появилась на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Речь идёт о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Также сирены звучат в подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Харькове.

Также взрывы были зафиксированы в Тернопольской области Украины.

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