Воздушная тревога объявлена на юге, востоке и в центральной части Украины
Информация об этом появилась на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
Речь идёт о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.
Также сирены звучат в подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Харькове.
Также взрывы были зафиксированы в Тернопольской области Украины.