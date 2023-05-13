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Минобороны: группировка «Восток» поразила за сутки более 155 украинских военных

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Группировка войск ВС России «Восток» нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в результате чего украинская сторона потеряла за сутки более 155 военных убитыми и ранеными, заявили в российском Минобороны.
Минобороны: группировка «Восток» поразила за сутки более 155 украинских военных
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в районе Новомайорского в Донецкой Народной Республике пресечены действия группы украинских диверсантов.

В Минобороны также заявили, что российские военные уничтожили в ДНР радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

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