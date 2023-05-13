Минобороны: группировка «Восток» поразила за сутки более 155 украинских военных
- РИА Новости
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«За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Новомайорского в Донецкой Народной Республике пресечены действия группы украинских диверсантов.
В Минобороны также заявили, что российские военные уничтожили в ДНР радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300.