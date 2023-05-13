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Часть потребителей в шести областях Украины остались без света в результате обстрела

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В результате ночного обстрела часть потребителей в шести областях Украины остались без света.
Часть потребителей в шести областях Украины остались без света в результате обстрела
  • Gettyimages.ru
  • © hugociss

Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

В ведомстве уточнили, что в результате обстрела было повреждено здание энергетического объекта в Хмельницкой области.

«В шести областях часть потребителей остаются без света», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области.

Компания «Украинская железная дорога» сообщила о задержке не менее пяти рейсов в стране, а также об изменении графика ряда поездов.

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