Часть потребителей в шести областях Украины остались без света в результате обстрела
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Об этом сообщило Министерство энергетики страны.
В ведомстве уточнили, что в результате обстрела было повреждено здание энергетического объекта в Хмельницкой области.
«В шести областях часть потребителей остаются без света», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области.
Компания «Украинская железная дорога» сообщила о задержке не менее пяти рейсов в стране, а также об изменении графика ряда поездов.