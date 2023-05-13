Здание больницы в Донецке получило повреждения в результате обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксированы повреждения здания городской больницы №20 города Донецка по улице Артёма», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела Киевского района повреждения получили дорожное полотно, здание торгового дома и пять многоквартирных домов.
Утром 13 мая украинские войска выпустили по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка 23 снаряда калибра 155 мм.
Позднее стало известно, что здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск.