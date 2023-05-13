Исламский банк развития выделит Таджикистану $450 млн

Исламский банк развития направит Таджикистану $450 млн для реализации проектов в приоритетных сферах экономики республики.

Как информирует ТАСС, договорённость была достигнута на встрече делегации под руководством министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана аль-Джассера в Джидде.

В ходе встречи Завкизода сообщил о развитии зелёной энергетики.

Ранее представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков заявил, что товарооборот российской и таджикистанской сторон в 2022 году впервые превысил $1,5 млрд.