Исламский банк развития выделит Таджикистану $450 млн
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Как информирует ТАСС, договорённость была достигнута на встрече делегации под руководством министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана аль-Джассера в Джидде.
В ходе встречи Завкизода сообщил о развитии зелёной энергетики.
Ранее представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков заявил, что товарооборот российской и таджикистанской сторон в 2022 году впервые превысил $1,5 млрд.