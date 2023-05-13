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Власти Херсонской области: ВСУ зажигательными снарядами сожгли 40% лесов Кинбурнской косы

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Около 40% лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области сожжены в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны украинских войск.
Власти Херсонской области: ВСУ зажигательными снарядами сожгли 40% лесов Кинбурнской косы
  • РИА Новости

Об этом сообщил замглавы администрации Голопристанского муниципального округа Константин Тистол.

«Украинская сторона начинает стрелять зажигательными снарядами именно по лесу, специально для того, чтобы лес выгорал... Очень много леса выгорело, процентов 40», — цитирует его РИА Новости.

Тистол выразил надежду, что часть сожжённого леса восстановится за весенне-летний период.

Утром 13 мая украинские войска выпустили по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка 23 снаряда калибра 155 мм.

Позднее стало известно, что здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск.

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