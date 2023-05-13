В семи областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Также воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

Также украинское агентство УНН сообщало о взрыве в Соломенском районе Киева.