ВГА Харьковской области рекомендовала жителям эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала жителям населённых пунктов региона, находящихся под контролем России, выехать на время в безопасное место на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что ВГА Харьковской области в связи с участившимися обстрелами и во избежание жертв среди мирного населения рекомендует жителям освобождённых территорий Харьковской области на время покинуть область до установления благоприятных для жизни условий.

В сообщении также говорится о готовности властей региона оказать необходимую помощь в последующем обустройстве жителям, которые решат выехать на территорию России.

В конце марта глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что в регионе около 29 населённых пунктов находятся под контролем ВС России.