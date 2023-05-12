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ВГА Харьковской области рекомендовала жителям эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

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Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала жителям населённых пунктов региона, находящихся под контролем России, выехать на время в безопасное место на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации в Telegram-канале. 

В заявлении говорится, что ВГА Харьковской области в связи с участившимися обстрелами и во избежание жертв среди мирного населения рекомендует жителям освобождённых территорий Харьковской области на время покинуть область до установления благоприятных для жизни условий.

В сообщении также говорится о готовности властей региона оказать необходимую помощь в последующем обустройстве жителям, которые решат выехать на территорию России.

В конце марта глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что в регионе около 29 населённых пунктов находятся под контролем ВС России.

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