Подоляк предложил обменять экс-главу «Мотор Сич» на тысячу украинских пленных

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы обменять бывшего главу завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в сотрудничестве с Россией, на 1 тыс. украинских пленных.

«Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы», — приводит РИА Новости слова Подоляка в интервью украинскому изданию 24tv.

В то же время он выразил мнение, что Богуслаев должен получить максимально жёсткий уголовный приговор.

В феврале Вячеславу Богуслаеву предъявили новое обвинение.

В октябре 2022 года Служба безопасности Украины заявила о его задержании.