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РИА Новости: ЗРК Patriot не может перехватывать цели, летящие со скоростью «Кинжала»

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Американский ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», он не способен перехватывать цели на такой скорости.
РИА Новости: ЗРК Patriot не может перехватывать цели, летящие со скоростью «Кинжала»
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Минобороны России.

По словам собеседника, вброс о том, что на Украине якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное, потому что скорость полёта ракеты превышает предельные боевые режимы киевскому режиму зенитных ракетных комплексов.

Это касается и Patriot, сказал источник.

Он добавил, что «Кинжал» на конечном участке полёта осуществляет противоракетный манёвр, а «практически вертикальный заход» на цель исключают перехват зенитными ракетными комплексами.

Как напоминает агентство, глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер во время пресс-конференции заявил, что Украина якобы сбила ракету «Кинжал» с помощью комплекса Patriot.

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