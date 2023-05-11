РИА Новости: ЗРК Patriot не может перехватывать цели, летящие со скоростью «Кинжала»

Американский ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», он не способен перехватывать цели на такой скорости.

Об этом сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Минобороны России.

По словам собеседника, вброс о том, что на Украине якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное, потому что скорость полёта ракеты превышает предельные боевые режимы киевскому режиму зенитных ракетных комплексов.

Это касается и Patriot, сказал источник.

Он добавил, что «Кинжал» на конечном участке полёта осуществляет противоракетный манёвр, а «практически вертикальный заход» на цель исключают перехват зенитными ракетными комплексами.

Как напоминает агентство, глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер во время пресс-конференции заявил, что Украина якобы сбила ракету «Кинжал» с помощью комплекса Patriot.