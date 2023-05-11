РИА Новости: ЗРК Patriot не может перехватывать цели, летящие со скоростью «Кинжала»
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Об этом сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Минобороны России.
По словам собеседника, вброс о том, что на Украине якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное, потому что скорость полёта ракеты превышает предельные боевые режимы киевскому режиму зенитных ракетных комплексов.
Это касается и Patriot, сказал источник.
Он добавил, что «Кинжал» на конечном участке полёта осуществляет противоракетный манёвр, а «практически вертикальный заход» на цель исключают перехват зенитными ракетными комплексами.
Как напоминает агентство, глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер во время пресс-конференции заявил, что Украина якобы сбила ракету «Кинжал» с помощью комплекса Patriot.