Российские войска нанесли ночью удар по складу ВСУ в Херсоне

Российские войска нанесли ночью удар по складу Вооружённых сил Украины в Херсоне. В результате были уничтожены ракеты к РСЗО «Ольха», гаубицы и мины для миномётов, сообщил источник RT.

По данным источника, также из строя было выведено семь единиц автомобильной техники ВСУ.

Ликвидированы 18 украинских военных, 12 получили ранения.

Кроме того, российские бойцы уничтожили гаубицу «Мста-Б» и четырёх военных ВСУ в районе Степановки Херсонской области.

Ранее сообщалось, что ракетчики группировки «Юг» Вооружённых сил России нанесли удары по пункту временной дислокации украинской армии в Константиновке и складу боеприпасов ВСУ в Краматорске в ДНР.