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Российские войска нанесли ночью удар по складу ВСУ в Херсоне

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Российские войска нанесли ночью удар по складу Вооружённых сил Украины в Херсоне. В результате были уничтожены ракеты к РСЗО «Ольха», гаубицы и мины для миномётов, сообщил источник RT.
Российские войска нанесли ночью удар по складу ВСУ в Херсоне
  • РИА Новости

По данным источника, также из строя было выведено семь единиц автомобильной техники ВСУ.

Ликвидированы 18 украинских военных, 12 получили ранения.

Кроме того, российские бойцы уничтожили гаубицу «Мста-Б» и четырёх военных ВСУ в районе Степановки Херсонской области. 

Ранее сообщалось, что ракетчики группировки «Юг» Вооружённых сил России нанесли удары по пункту временной дислокации украинской армии в Константиновке и складу боеприпасов ВСУ в Краматорске в ДНР.

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