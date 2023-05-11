Российские войска нанесли ночью удар по складу ВСУ в Херсоне
- РИА Новости
По данным источника, также из строя было выведено семь единиц автомобильной техники ВСУ.
Ликвидированы 18 украинских военных, 12 получили ранения.
Кроме того, российские бойцы уничтожили гаубицу «Мста-Б» и четырёх военных ВСУ в районе Степановки Херсонской области.
Ранее сообщалось, что ракетчики группировки «Юг» Вооружённых сил России нанесли удары по пункту временной дислокации украинской армии в Константиновке и складу боеприпасов ВСУ в Краматорске в ДНР.