«Укрнафта» рассчитывает получить рекордную чистую прибыль $324 млн по итогам этого года.

«Укрнафта» впервые за историю своего существования подготовила финансовый план... Документом предусмотрено получение рекордной годовой чистой прибыли в размере 11,96 млрд гривен ($324 млн)», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В феврале Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла масштабные схемы хищений на сумму около $1 млрд в «Укрнафте» и «Укртатнафте».

По данным ведомства, хищения осуществлялись в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.