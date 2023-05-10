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«Укрнафта» рассчитывает получить рекордную чистую прибыль $324 млн

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«Укрнафта» рассчитывает получить рекордную чистую прибыль $324 млн по итогам этого года.
«Укрнафта» рассчитывает получить рекордную чистую прибыль $324 млн
  • РИА Новости

«Укрнафта» впервые за историю своего существования подготовила финансовый план... Документом предусмотрено получение рекордной годовой чистой прибыли в размере 11,96 млрд гривен ($324 млн)», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В феврале Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла масштабные схемы хищений на сумму около $1 млрд в «Укрнафте» и «Укртатнафте».

По данным ведомства, хищения осуществлялись в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

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