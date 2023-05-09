Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также было выпущено четыре снаряда по Петровскому району города.

Ранее мирная жительница пострадала в результате обстрела населённого пункта Октябрьское со стороны украинских войск.