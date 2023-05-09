Украинские войска обстреляли Донецк
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также было выпущено четыре снаряда по Петровскому району города.
Ранее мирная жительница пострадала в результате обстрела населённого пункта Октябрьское со стороны украинских войск.