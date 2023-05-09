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В Минобороны Белоруссии заявили, что армия республики готова дать отпор любому

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что армия республики готова дать отпор любому, кто нарушит рубежи государства.
В Минобороны Белоруссии заявили, что армия республики готова дать отпор любому
  • РИА Новости

«Мы сделаем всё, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на родной земле», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Хренин подчеркнул, что белорусская армия готова дать отпор любому. 

Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что КГБ Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая.

Он уточнил, что за подготовкой предотвращённых терактов в стране стоят иностранные спецслужбы.

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