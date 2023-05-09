В Минобороны Белоруссии заявили, что армия республики готова дать отпор любому

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что армия республики готова дать отпор любому, кто нарушит рубежи государства.

«Мы сделаем всё, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на родной земле», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Хренин подчеркнул, что белорусская армия готова дать отпор любому.

Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что КГБ Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая.

Он уточнил, что за подготовкой предотвращённых терактов в стране стоят иностранные спецслужбы.