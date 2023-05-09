В Минобороны Белоруссии заявили, что армия республики готова дать отпор любому
- РИА Новости
«Мы сделаем всё, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на родной земле», — приводит его слова агентство БЕЛТА.
Хренин подчеркнул, что белорусская армия готова дать отпор любому.
Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил, что КГБ Белоруссии пресёк попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая.
Он уточнил, что за подготовкой предотвращённых терактов в стране стоят иностранные спецслужбы.