Додон: Молдавия и Россия должны восстановить стратегическое партнёрство во всех областях

Молдавия и Россия должны восстановить стратегическое партнёрство во всех областях, при этом такой шаг не будет значить, что Кишинёв выступает против Европы. Об этом заявил бывший молдавский президент Игорь Додон.

«Я считаю, что между Молдавией и Россией нужно вернуть стратегическое партнёрство во всех отношениях. У нас подписано ещё в начале 2000-х соглашение о стратегическом партнёрстве, также подписано соглашение о партнёрстве с Турцией, с Венгрией. Это не означает, что мы против партнёрства с Европой», — сказал он журналистам.

У республики довольно большой объём торговли с ЕС, напомнил Додон.

«Мы против того, чтобы нам навязывали некоторые ценности, к примеру ЛГБТ-марши, но, в целом, мы с Европой дружим и будем дружить дальше», — продолжил политик.

Ранее Игорь Додон призвал нынешнего лидера страны Майю Санду до июля уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы.