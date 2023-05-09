Додон: Молдавия и Россия должны восстановить стратегическое партнёрство во всех областях
- РИА Новости
«Я считаю, что между Молдавией и Россией нужно вернуть стратегическое партнёрство во всех отношениях. У нас подписано ещё в начале 2000-х соглашение о стратегическом партнёрстве, также подписано соглашение о партнёрстве с Турцией, с Венгрией. Это не означает, что мы против партнёрства с Европой», — сказал он журналистам.
У республики довольно большой объём торговли с ЕС, напомнил Додон.
«Мы против того, чтобы нам навязывали некоторые ценности, к примеру ЛГБТ-марши, но, в целом, мы с Европой дружим и будем дружить дальше», — продолжил политик.
Ранее Игорь Додон призвал нынешнего лидера страны Майю Санду до июля уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы.