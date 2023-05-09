Представительство ДНР: ВСУ обстреляли натовскими снарядами два района Донецка

ВС Украины выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:40 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район). Выпущено три снаряда калибром 155 мм», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

ВСУ также выпустили три снаряда по направлению Максимильяновка — Донецк (Петровский район) и по направлению Курахово — Донецк (Петровский район).

Ранее в представительстве сообщили, что Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.