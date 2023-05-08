Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Запорожье
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Об этом пишут украинские СМИ.
Также о взрыве в Запорожье сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Запорожье громко! Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объёмный взрыв», — написал он в Telegram.
На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Также сообщается о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях.