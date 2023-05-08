Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Запорожье

Взрывы слышны в Днепре и Запорожье, в настоящее время находящемся под контролем ВСУ.

Об этом пишут украинские СМИ.

Также о взрыве в Запорожье сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объёмный взрыв», — написал он в Telegram.

На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Также сообщается о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях.