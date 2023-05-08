Советник Пушилина: в ДНР усилилась работа авиации и артиллерии российских сил

Российские силы усилили работу авиации и артиллерии в зоне боевых действий в Донецкой Народной Республике, заявил советник врио главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Стоит отметить, что мы усилили работу нашей авиации и артиллерии на фронте», — отметил он.

По его словам, активизация «связана с грядущими событиями на линии боевого соприкосновения».

Ранее Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.

Пушилин также высказался о контрнаступлении боевиков ВСУ.

По его словам, к данному контрнаступлению надо относиться с вниманием, но «без каких-либо серьёзных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения».