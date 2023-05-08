Советник Пушилина: в ДНР усилилась работа авиации и артиллерии российских сил
- РИА Новости
«Стоит отметить, что мы усилили работу нашей авиации и артиллерии на фронте», — отметил он.
По его словам, активизация «связана с грядущими событиями на линии боевого соприкосновения».
Ранее Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.
Пушилин также высказался о контрнаступлении боевиков ВСУ.
По его словам, к данному контрнаступлению надо относиться с вниманием, но «без каких-либо серьёзных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения».