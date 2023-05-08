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Рогов заявил о применении БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на Украине

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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о применении БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на Украине.

По его словам, очень громко в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, Херсоне.

«Одно из самых, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на подконтрольных режиму Зеленского территориях за последние месяцы», — написал он в Telegram.

Ранее украинские СМИ проинформировали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы в ночь на понедельник, 8 мая. Также сообщается о работе ПВО.

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