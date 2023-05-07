Община УПЦ в Киевской области молится под открытым небом после захвата храма раскольниками

Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области проводит богослужение под открытым небом после захвата раскольниками Свято-Михайловского храма.

Об этом информирует Союз православных журналистов.

В сообщении говорится, что 6 мая сторонники раскольнической Православной церкви Украины осуществили рейдерский захват храма в Боярке.

«Сегодня воскресное богослужение общины УПЦ проходит под открытым небом у церкви», — говорится в сообщении.

Накануне Союз православных журналистов Украины заявил, что группа радикалов, пытающихся захватить храм в Боярке Киевской области, применили слезоточивый газ против верующих УПЦ.