СЦКК: армия Украины выпустила по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО

Армия Украины выпустила по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

AP

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Обстрел был совершён в 10:20. «Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении. Также ВСУ утром 6 мая выпустили по Рубежному в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS.