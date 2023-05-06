СЦКК: армия Украины выпустила по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО
Армия Украины выпустила по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- AP
- © Evgeniy Maloletka
Обстрел был совершён в 10:20.
«Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Также ВСУ утром 6 мая выпустили по Рубежному в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
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