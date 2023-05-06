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СЦКК: армия Украины выпустила по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО

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Армия Украины выпустила по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
СЦКК: армия Украины выпустила по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Обстрел был совершён в 10:20.

«Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Также ВСУ утром 6 мая выпустили по Рубежному в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

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