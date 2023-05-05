Украина вышла из соглашений с Белоруссией о сотрудничестве в сфере ветмедицины
- РИА Новости
«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, заключённого 1 августа 2002 года в Мозыре», — сообщил он.
Также, по словам парламентария, Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений от 2013 года.
В декабре 2022 года в Киеве сообщили о прекращении действия соглашения с Минском о воздушном сообщении.
Уточняется, что данное соглашение действовало с июля 1995 года.