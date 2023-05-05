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Украина вышла из соглашений с Белоруссией о сотрудничестве в сфере ветмедицины

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Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о выходе Киева из соглашений с Минском о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, а также в сфере ветмедицины.
Украина вышла из соглашений с Белоруссией о сотрудничестве в сфере ветмедицины
  • РИА Новости

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, заключённого 1 августа 2002 года в Мозыре», — сообщил он.

Также, по словам парламентария, Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений от 2013 года.

В декабре 2022 года в Киеве сообщили о прекращении действия соглашения с Минском о воздушном сообщении.

Уточняется, что данное соглашение действовало с июля 1995 года.

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