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Воздушную тревогу объявили в Киеве и большинстве областей Украины

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Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской области и большинстве регионов Украины.
Воздушную тревогу объявили в Киеве и большинстве областей Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

Об этом сообщается на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.

Тревога в Киеве была объявлена в 17:05 мск.

Также тревогу объявили в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Харьковской, Одесской областях Украины. 

Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Утром воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

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