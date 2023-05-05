Воздушную тревогу объявили в Киеве и большинстве областей Украины
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Об этом сообщается на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.
Тревога в Киеве была объявлена в 17:05 мск.
Также тревогу объявили в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Харьковской, Одесской областях Украины.
Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Утром воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.