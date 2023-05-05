Воздушную тревогу объявили в Киеве и большинстве областей Украины

Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской области и большинстве регионов Украины.

Об этом сообщается на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.

Тревога в Киеве была объявлена в 17:05 мск.

Также тревогу объявили в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Харьковской, Одесской областях Украины.

Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Утром воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.