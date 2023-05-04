Главу Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 млн гривен
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Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
По информации украинского ведомства, Труханов и другие подозреваемые обвиняются в присвоении бюджетных средств в ходе реализации схемы приобретения в коммунальную собственность одного из помещений бывшего завода «Краян».
В начале февраля Печерский районный суд Киева арестовал обвиняемого в коррупции бывшего замглавы Минобороны Украины Вячеслава Шаповалова.