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Главу Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 млн гривен

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Украинская прокуратура арестовала мэра Одессы Геннадия Труханова на 60 дней по делу о растрате 90 млн гривен.
Главу Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 млн гривен
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По информации украинского ведомства, Труханов и другие подозреваемые обвиняются в присвоении бюджетных средств в ходе реализации схемы приобретения в коммунальную собственность одного из помещений бывшего завода «Краян».

В начале февраля Печерский районный суд Киева арестовал обвиняемого в коррупции бывшего замглавы Минобороны Украины Вячеслава Шаповалова.

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