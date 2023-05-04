Главу Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 млн гривен

Украинская прокуратура арестовала мэра Одессы Геннадия Труханова на 60 дней по делу о растрате 90 млн гривен.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По информации украинского ведомства, Труханов и другие подозреваемые обвиняются в присвоении бюджетных средств в ходе реализации схемы приобретения в коммунальную собственность одного из помещений бывшего завода «Краян».

В начале февраля Печерский районный суд Киева арестовал обвиняемого в коррупции бывшего замглавы Минобороны Украины Вячеслава Шаповалова.