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Советник главы МВД Украины Геращенко в апреле публиковал видео с летающего у Кремля дрона

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в апреле публиковал видео с летающего над Московским Кремлём беспилотника.
Советник главы МВД Украины Геращенко в апреле публиковал видео с летающего у Кремля дрона
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости

В частности, 24 апреля он публиковал соответствующее видео с подписью, что «похоже, у Кремля есть все шансы уже очень скоро оказаться в зоне поражения».

The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона в тот же день писала, что ВСУ разрабатывали планы нападения на Москву в феврале, но отложили их по просьбе американских властей.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Финляндии, утверждает, что Киев якобы непричастен к попытке атаки беспилотников на Кремль.

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