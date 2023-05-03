Советник Аксёнова: силы ПВО в Крыму сбили два ударных беспилотника

Советник главы Крыма Сергея Аксёнова по информационной политике Олег Крючков рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму сбили два ударных беспилотника.

РИА Новости