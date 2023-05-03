Советник Аксёнова: силы ПВО в Крыму сбили два ударных беспилотника
Советник главы Крыма Сергея Аксёнова по информационной политике Олег Крючков рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму сбили два ударных беспилотника.
- РИА Новости
«Силами ПВО сбиты два ударных БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Аксёнов заявил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы противовоздушной обороны.
По его словам, никто не пострадал.
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