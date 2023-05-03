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В Киеве объявили воздушную тревогу

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В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
В Киеве объявили воздушную тревогу
  • AP

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сирены прозвучали в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Кроме того, сигналы тревоги объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Президент России Владимир Путин не пострадал.

В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

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