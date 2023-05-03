Пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент не сразу вернётся из Финляндии на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский проведёт в Финляндии один день, однако не сразу поедет обратно, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
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«В Финляндии мы проведём один день, но после Финляндии мы едем не на Украину», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что два БПЛА попытались нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Москве.
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