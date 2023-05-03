Пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент не сразу вернётся из Финляндии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский проведёт в Финляндии один день, однако не сразу поедет обратно, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«В Финляндии мы проведём один день, но после Финляндии мы едем не на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два БПЛА попытались нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Москве.

Сам Путин не пострадал.