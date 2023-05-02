В КГБ Белоруссии спрогнозировали обострение оперативной обстановки вокруг страны

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что, по данным разведки, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки вокруг республики.

Об этом информирует БЕЛТА.

«Как доложил во время совещания у президента... Тертель, на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участились случаи проникновения диверсантов на территорию республики.