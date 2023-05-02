В КГБ Белоруссии спрогнозировали обострение оперативной обстановки вокруг страны

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Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что, по данным разведки, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки вокруг республики.
В КГБ Белоруссии спрогнозировали обострение оперативной обстановки вокруг страны
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует БЕЛТА.

«Как доложил во время совещания у президента... Тертель, на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участились случаи проникновения диверсантов на территорию республики.

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