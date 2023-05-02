В Азербайджане тренер по дзюдо сломал шею семилетнему мальчику

В городе Сумгаит (Азербайджан) тренер по дзюдо и самбо во время тренировки сломал шею семилетнему ребёнку, вследствие чего пострадавший скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Newinform.

На опубликованном в сети ролике из спортивного зала видно, как тренер Мехман Халилов избивал семилетнего мальчика и других своих подопечных. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом шейных позвонков.

Уточняется, что позднее ребёнок скончался в больнице. По факту ЧП прокуратура возбудила уголовное дело, в настоящее время ведётся расследование произошедшего.

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