В Азербайджане тренер по дзюдо сломал шею семилетнему мальчику

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В городе Сумгаит (Азербайджан) тренер по дзюдо и самбо во время тренировки сломал шею семилетнему ребёнку, вследствие чего пострадавший скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Азербайджане тренер по дзюдо сломал шею семилетнему мальчику
  • Gettyimages.ru
  • © Georgiy Datsenko / EyeEm

Об этом сообщает Newinform.

На опубликованном в сети ролике из спортивного зала видно, как тренер Мехман Халилов избивал семилетнего мальчика и других своих подопечных. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом шейных позвонков.

Уточняется, что позднее ребёнок скончался в больнице. По факту ЧП прокуратура возбудила уголовное дело, в настоящее время ведётся расследование произошедшего.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

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