В Азербайджане тренер по дзюдо сломал шею семилетнему мальчику
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- © Georgiy Datsenko / EyeEm
Об этом сообщает Newinform.
На опубликованном в сети ролике из спортивного зала видно, как тренер Мехман Халилов избивал семилетнего мальчика и других своих подопечных. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом шейных позвонков.
Уточняется, что позднее ребёнок скончался в больнице. По факту ЧП прокуратура возбудила уголовное дело, в настоящее время ведётся расследование произошедшего.
Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.