Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки и посёлок Озеряновка.

Об этом сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённого пункта Озеряновка: выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также было выпущено пять снарядов калибра 152 мм по Никитовскому району Горловки.

Ранее украинские военные обстреляли Донецк и Никольское снарядами калибра 122 и 155 мм.