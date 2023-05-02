Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
- AP
Об этом сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённого пункта Озеряновка: выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Также было выпущено пять снарядов калибра 152 мм по Никитовскому району Горловки.
Ранее украинские военные обстреляли Донецк и Никольское снарядами калибра 122 и 155 мм.