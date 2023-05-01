В результате обстрела Токмака Запорожской области погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщили оперативные службы региона.
«Жестокому обстрелу подвергся город Токмак. По предварительным данным, погибли два мирных жителя», — приводит ТАСС слова представителя оперативных служб.
Уточняется, что несколько жилых домов получили повреждения.
Ранее стало известно, что число погибших при обстреле украинскими войсками посёлка Михайловка в Запорожской области возросло до двух.
Ещё 14 человек получили ранения.