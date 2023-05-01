В результате обстрела Токмака Запорожской области погибли два человека

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Токмаку в Запорожской области.

РИА Новости

Об этом сообщили оперативные службы региона. «Жестокому обстрелу подвергся город Токмак. По предварительным данным, погибли два мирных жителя», — приводит ТАСС слова представителя оперативных служб. Уточняется, что несколько жилых домов получили повреждения. Ранее стало известно, что число погибших при обстреле украинскими войсками посёлка Михайловка в Запорожской области возросло до двух. Ещё 14 человек получили ранения.