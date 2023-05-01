В результате обстрела Токмака Запорожской области погибли два человека

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Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Токмаку в Запорожской области.
В результате обстрела Токмака Запорожской области погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщили оперативные службы региона.

«Жестокому обстрелу подвергся город Токмак. По предварительным данным, погибли два мирных жителя», — приводит ТАСС слова представителя оперативных служб.

Уточняется, что несколько жилых домов получили повреждения.

Ранее стало известно, что число погибших при обстреле украинскими войсками посёлка Михайловка в Запорожской области возросло до двух.

Ещё 14 человек получили ранения.

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