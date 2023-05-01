Власти Полтавской области заявили о желании снять с учёта 164 советских памятника

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Власти Полтавской области направили обращение в Министерство культуры Украины о снятии с учёта 164 советских памятников.
Власти Полтавской области заявили о желании снять с учёта 164 советских памятника
  • РИА Новости

Об этом сообщила директор департамента культуры и туризма Полтавской областной военной администрации Ирина Удовиченко.

«В Министерство культуры и информационной политики Украины направлено ходатайство о снятии с учёта 164 объектов культурного наследия, из них 88 могил борцов за установление советской власти», — приводит её слова РИА Новости

В администрации региона отметили, что после получения разрешения от министерства будет возможен демонтаж объектов.

Ранее власти села Лисичово Закарпатской области Украины отказались проводить демонтаж памятника советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

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