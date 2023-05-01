Кандидаты от Соцпартии и партии «Шор» попали во второй тур выборов главы Гагаузии

Кандидат от Партии социалистов Григорий Узун и представитель партии «Шор» Евгения Гуцул выходят во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии.

Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Гагаузии, озвученные после получения 100% протоколов с участковых избирательных комиссий.

«Во второй тур выходят кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: Узун Григорий Владимирович, за которого проголосовали 26,43%, и Гуцул Евгения Александровна, за которую проголосовали 26,41%», — сказала председатель ЦИК Яна Коваленко.

Ранее Центризбирком признал выборы главы Гагаузии состоявшимися.