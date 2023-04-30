ВС России уничтожили гаубицу и американскую РЛС боевиков ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили гаубицу и американскую РЛС боевиков ВСУ на Херсонском направлении.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше десяти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в сводке ведомства.

Также добавляется, что в районе населённого пункта Понятовка была уничтожена радиолокационная станция производства США AN/TPQ-36.

Ранее стало известно, что российская авиация в Донецкой Народной Республике сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.