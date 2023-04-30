«СТРАНА.ua»: в Одессе под окнами дома нашли тела гражданки России и её дочери

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В Одессе погибла гражданка России вместе со своей дочерью, по предварительным данным, она выпала из окна, пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.
«СТРАНА.ua»: в Одессе под окнами дома нашли тела гражданки России и её дочери
  • AP

«Выпавшая из окна женщина с ребёнком в Одессе — гражданка России», — говорится в сообщении издания.

Как утверждается, речь идёт о женщине 1989 года рождения по фамилии Мороз.

Инцидент произошёл «у новостройки на Французском бульваре».

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