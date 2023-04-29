Прилепин рассказал о высочайшей мотивации своих бойцов в зоне СВО

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Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писатель Захар Прилепин рассказал военкору RT Валентину Горшенину о высочайшей мотивации своих бойцов в зоне СВО.
Прилепин рассказал о высочайшей мотивации своих бойцов в зоне СВО
  • РИА Новости

«Всё-таки у нас особенное подразделение, потому что оно создавалось мною и моим товарищем Сергеем Завдовеевым из тех бойцов, из тех ребят, из тех товарищей, которые давно в донбасской теме. Они с 2014, 2015, 2016 года воют, многие вообще местные. У них мотивация, идеологичность, понимание момента и чувства мести — на высшем уровне», — рассказал он.

С начала СВО бойцы батальона воевали и в Херсоне, и в Изюме. И с октября прошлого года «Оплот» вошёл в структуру Росгвардии. 

«После того как это началось [СВО], какая-то часть управленцев высшего звена и губернаторского корпуса поняла, что с этой лодки им больше не выпрыгнуть. Что они теперь до конца с народом, с президентом, с «этими чёртовыми» ополченцами. Меня особенно поразили два губернатора: читинский, Осипов Александр Михайлович, и Глеб Сергеевич Никитин — нижегородский», — говорит Прилепин.

В январе сообщалось, что Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО.

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