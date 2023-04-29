Сенатор Ковитиди заявила, что новая атака на Севастополь требует жёсткого ответа
«Времени «на медленные танцы» у нас больше нет.
Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий», — написала Ковитиди в своём Telegram-канале.
Она отметила, что должны быть уничтожены все нефтеналивные хранилища Одессы.
По её словам, должно быть принято решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины.
29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом, предварительно, из-за попадания БПЛА.