«СТРАНА.ua»: в Николаеве мужчина в камуфляжной форме бросил гранату в людей на улице
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Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные паблики.
По словам очевидцев, нападавший подошёл к производившему ремонт машины водителю и стоявшей рядом с ним женщине и потребовал у них дать ему денег.
Получив отказ, он достал из кармана гранату и бросил в женщину.
В результате взрыва пострадали женщина и сам злоумышленник. Их доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Глуховском районе Сумской области произошли взрывы.