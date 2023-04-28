«СТРАНА.ua»: в Николаеве мужчина в камуфляжной форме бросил гранату в людей на улице

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В городе Николаеве на юге Украины произошёл взрыв. По имеющимся данным, мужчина в камуфляжной форме бросил гранату в людей, которых встретил на улице.
«СТРАНА.ua»: в Николаеве мужчина в камуфляжной форме бросил гранату в людей на улице
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные паблики.

По словам очевидцев, нападавший подошёл к производившему ремонт машины водителю и стоявшей рядом с ним женщине и потребовал у них дать ему денег.

Получив отказ, он достал из кармана гранату и бросил в женщину.

В результате взрыва пострадали женщина и сам злоумышленник. Их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Глуховском районе Сумской области произошли взрывы.

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